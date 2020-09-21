Автомобиль по дороге на высокогорные водопады в КЧР вылетел в каньон

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек получили различные травмы при падении автомобиля в каньон в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР в понедельник.

Сообщение о ДТП в районе Софийских водопадов поступило в 15:25.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2104 не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон. Спасатели Архызского поисково-спасательного отряда прибыли на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения подняли шесть человек", - сказал сотрудник пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Спасатели доставили пострадавших до поселка Таулу, где передали сотрудникам скорой помощи.