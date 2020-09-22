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В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден на 8 лет за взятку в биткоинах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорен к восьми годам колонии за получение взятки от наркоторговца и раскрытие ему информации о планируемых задержаниях, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии во вторник.

По данным ведомства, в декабре 2018 года сотрудник полиции начал переписку с оператором интернет-магазина наркотиков и договорился с ним о задержании местного жителя, который украл предназначавшиеся для продажи "закладки".

Кроме того, он сообщал своему собеседнику являющиеся гостайной данные о текущих и планируемых задержаниях наркоторговцев, чтобы его продавцы смогли избежать ареста. За это экс-полицейский получил в виде биткоинов взятку размере 52 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, 37-летний экс-полицейский признан виновным по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение гостайны).

Помимо восьми лет колонии осужденному назначили штраф в 156 тыс. рублей, на четыре года лишили его права занимать должности представителя власти и забрали специальное звание подполковника полиции.

Хакасия МВД РФ

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