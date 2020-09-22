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"Магнит" открыл онлайн-аптеку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что в тестовом режиме открыл онлайн-аптеку. Пока через нее можно заказать товары из сотни аптек в Москве и Подмосковье. Эксперимент завершится до конца 2020 года, после чего компания решит, стоит ли расширять проект.

"Онлайн-аптека - наше первое собственное предложения для покупателей в сегменте e-commerce. До сих пор наш опыт ограничивался только партнерскими проектами", - объяснил через пресс-службу президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

По его словам, в рамках эксперимента сеть планирует отработать технологии и операционную модель для будущего запуска собственной доставки продуктов питания и "создания в конечном итоге омниканальной экосистемы компании".

Сейчас клиентам доступен сервис click & collect в двух форматах: бронирование товаров с оплатой и самовывозом из "Магнит Аптеки" через 30 минут и заказ со склада из расширенного ассортимента с доставкой до выбранной аптеки на следующий день. В дальнейшем ритейлер планирует наладить доставку безрецептурных препаратов с помощью курьеров.

В ассортимент онлайн-аптеки входит около 5000 наименований товаров, в том числе лекарства, лечебная косметика, средства личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения. "Магнит" обещает значительно расширить его до конца года.

Заказ можно сделать на сайте "Магнит Аптека", в мобильном приложении "Магнит" и через контактный центр. Сервис бронирования доступен круглосуточно. Чтобы получить рецептурные лекарства, покупатель должен будет показать рецепт.

В конце августа "Магнит", у которого до недавнего времени не было собственных сервисов доставки и крупных проектов в e-commerce, запустил доставку в партнерстве с Delivery Club. Готовится запуск аналогичного сервиса с "Яндекс.Едой".

Собственные сервисы доставки "Магнит" планирует запустить до конца года. Это будут сервисы экспресс-доставки и доставки с чуть более длительными сроками для закупок впрок.

Ян Дюннинг Магнит Магнит Аптека

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