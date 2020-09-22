Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами в Екатеринбурге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением самолета "Аэрофлота", следовавшего из Екатеринбурга в Москву, с птицами во вторник, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на высоте 100 метров. "На борту находилось 69 пассажиров, пять членов экипажа", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что командир воздушного судна после инцидента принял решение проследовать до места назначения - в аэропорт "Шереметьево".

Свердловская транспортная прокуратура по поручению Уральского транспортного прокурора в ходе проверки оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел при вылете лайнера из екатеринбургского аэропорта "Кольцово".