РКЦ "Прогресс" выиграл конкурс на разработку метановой ракеты "Амур-СПГ"

Частная компания "КосмоКурс", которая была готова выполнить работу за вдвое меньшую сумму, заняла третье место

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" победил в конкурсе "Роскосмоса" на разработку метановой ракеты "Амур-СПГ", опередив частную компанию "КосмоКурс" и ГКНПЦ имени Хруничева, следует из материалов на портале госзакупок.

"Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: АО "РКЦ "Прогресс", - говорится в протоколе подведения итогов конкурса.

Согласно опубликованным данным, стоимость работ РКЦ "Прогресс" по созданию эскизного проекта ракеты-носителя среднего класса, работающей на сжиженном природном газе, составит 407 млн рублей. Отмечается, что эскизный проект должен быть завершен до 21 декабря 2020 года.

Второе место на конкурсе занял ГКНПЦ им М.В. Хруничева, предложивший такую же стоимость контракта. Компания "КосмоКурс", занявшая третье место, была готова выполнить работу за 203 млн рублей.

Возвращаемую первую ступень метановой ракеты среднего класса "Амур-СПГ" можно будет использовать до 10 раз, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, двухступенчатая ракета-носитель "Амур-СПГ" будет выполнена по "тандемной" схеме с многоразовой первой ступенью. При этом ракету можно будет использовать разово в специальном исполнении "со снятием элементов многоразовости".

В многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на низкую околоземную орбиту не менее 9,5 тонн полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 12 тонн.

"Многократное использование блока первой ступени PH "Амур" должно обеспечиваться системой динамической посадки в район посадки по трассе полета на подготовленную площадку или в район старта, с последующим его возвратом на техническую позицию и подготовкой к повторному пуску", - говорится в техническом задании.

При этом, на этапе разработки эскизного проекта ракеты, специалисты рассмотрят альтернативные механизмы сохранения первой ступени. В качестве компонентов топлива для ракеты будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Стартовый комплекс ракеты на космодроме Восточный должен обеспечить до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.