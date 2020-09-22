AZUR air досрочно отказалась от перелетов между Москвой и Красноярском

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air досрочно свернет программу по перелетам между Москвой и Красноярском. 23 сентября будет выполнен ее последний рейс по этому маршруту, все последующие рейсы отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска (ООО "Аэропорт Емельяново").

Программа должна была действовать до 23 октября включительно. Boeing 737-800 авиакомпании совершали рейсы на этом направлении по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В компании проанализировали сложившуюся ситуацию и сочли, что после 22 сентября полеты по этому направлению экономически нецелесообразны, объяснили в пресс-службе перевозчика.

Сейчас рейсы между Москвой и Красноярском выполняют "Аэрофлот", "Победа", S7, Nordstar, Nordwind (совместно с Pegas Fly) и "ЮТэйр".

По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам России Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.