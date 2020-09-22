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Недовольные запахом газа сельчане перекрыли дорогу к "Газпром добыче Астрахань"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый день подряд 10-15 жителей села Сеитовка выходят на трассу, ведущую к территории ООО "Газпром добыча Астрахань", сообщает пресс-служба астраханского губернатора во вторник.

"Таким образом участники акций выражают свое возмущение бездействием (с их точки зрения), со стороны предприятия по ситуации с высокой загазованностью воздуха и запахом сероводорода в атмосфере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что одному из участников акции, который пытался перекрыть движение и не подчинился требованиям полиции, суд уже назначил трое суток административного ареста.

"Как отметил сегодня на совещании в администрации губернатора представитель Роспотребнадзора, пробы проводятся регулярно – три раза в месяц, и превышения норм за последние несколько лет наблюдения ни разу не фиксировались", - констатирует пресс-служба.

Также сообщается, что законных оснований для признания территории села Сеитовка непригодной к проживанию с экологической точки зрения нет.

"Было принято решение провести экспертизу атмосферного воздуха с привлечением независимой лаборатории. Результаты экспертизы будут обнародованы, и на их основании, правительство и администрация Астраханской области будут принимать дальнейшие решения по этому вопросу", - резюмирует пресс-служба астраханского губернатора.

Начальник службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Астрахань" Дмитрий Давыдов сообщил "Интерфаксу", что во вторник предприятие работает в штатном технологическом режиме.

"Подождем экспертизы, ее результатов. А пока кроме несанкционированных действий физических лиц я ничего не вижу", - сказал он.

Сеитовка – село в Красноярском районе Астраханской области. Село находится в границах санитарно-защитной зоны Астраханского газового комплекса.

"Газпром добыча Астрахань" является единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского ГКМ с выработкой товарной продукции, а также одним из крупнейших российских производителей серы.

Астрахань Газпром добыча Астрахань

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