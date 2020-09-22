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"Жемчужного прапорщика" Бойко отправили под домашний арест

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Жемчужный прапорщик" Вадим Бойко, прославившийся после разгона митинга оппозиции в Петербурге в 2010 году, стал фигурантом нового уголовного дела и во вторник отправлен под домашний арест до 17 ноября.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, Бойко обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Согласно постановлению следователя, в отделе полиции по Красногвардейскому району Петербурга Бойко 18 сентября один раз ударил оперативного дежурного рукой по лицу.

Известность Бойко получил после разгона в Петербурге митинга оппозиции в 2010 году. Прапорщик, о чем свидетельствует видеозапись в интернете, обзывал участников акции "хорьками", бил одного из них дубинкой по голове, таскал за волосы. Прозвище "жемчужный" он получил из-за браслета на руке.

26 декабря 2011 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий во время упомянутого митинга.

В 2013 году Бойко стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве за стрельбу в кафе. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Вадим Бойко

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