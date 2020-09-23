Житель Алтайского края получил 18 лет колонии за изнасилование дочерей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю одного из сел Каменского района края, признав его виновным в сексуальном насилии над своими тремя дочерями, сообщает пресс-центр следственного управления СКР по региону.

По данным следствия и суда, у 39-летнего мужчины на воспитании было пятеро детей, в том числе три его дочери от предыдущего брака в возрасте девяти, десяти и 15-ти лет.

"В период с 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого", - говорится в сообщении.

Обвиняемый признан судом виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Как отмечается, обвиняемый ранее был неоднократно судим.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание - ограничение свободы на срок два года.