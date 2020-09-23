Машина скорой помощи перевернулась в Челябинске после ДТП

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Машина скорой помощи и автомобиль "ГАЗ" столкнулись в Челябинске, травмы получили два человека.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили в среду, что в 21:00 (19:00 по Москве) во вторник водитель автомобиля "ГАЗ" не предоставил преимущество на светофоре скорой помощи – она ехала с включенными маяками и звуковыми сигналами на "красный свет". В результате автомобиль скорой опрокинулся на бок. Получили травмы ее водитель и пассажирка, сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной информации, пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

На водителя автомобиля "ГАЗ" составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что вечером во вторник автомобиль скорой помощи вез в больницу пациентку из Полетаево.

"По дороге в медицинское учреждение произошло ДТП, в результате которого водитель и фельдшер получили ушибы, от госпитализации отказались. Пациентка была госпитализирована в областную больницу", - сказали в пресс-службе.