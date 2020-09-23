Экс-настоятель нижегородского прихода получил условный срок за растрату

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор бывшему церковнослужителю, обвиняемому в растрате.

"Он скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры и получение денежных средств. В казну прихода полученные деньги не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тыс. рублей", - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области в среду.

Он признан виновным по статье 160 УК РФ (растрата). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

По данным местных СМИ, обвиняемый – бывший настоятель православного прихода церкви в честь Святителя Николая Чудотворца в поселке Сява Шахунского района отец Сергий (в миру – Сергий Цепов).