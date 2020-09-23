Петербургские депутаты выступили против строительства "дома-гроба"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду обратилось к губернатору Александру Беглову с просьбой остановить строительство жилого комплекса на Петроградской стороне из-за спорного архитектурного проекта.

Депутатский запрос представил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он обратил внимание коллег на строящийся дом на углу набережной Карповки и Каменностровского проспекта, "прозванный в народе "гробом".

"Я вчера у коллег консультировался – там необходимо возбуждать уголовное дело, в том числе в отношении охранных фирм, которые обложили (площадку) и никого не подпускали. Необходимо уголовное дело, они этого заслуживают. Лицензии – проверить: сколько раз продлевалось разрешение на строительство? Обязательно необходимо это безумство остановить, и однозначно принять меры к тем, кто это подписывал", - подчеркнул Макаров.

Обращение касается жилого комплекса Meltzer hall на набережной Карповки, 27, лит. А, на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф.А.Мельцера. Здесь планируется возвести здание высотой 25,9 м с двухэтажной подземной парковкой.

По мнению депутатов, строительство ЖК "сопряжено с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности, об охране объектов культурного наследия, а самое главное – существенно ущемляет права и законные интересы граждан, проживающих в соседних многоквартирных домах".

"Архитектурные решения ЖК, мягко говоря, не гармонируют с окружающей исторической застройкой. Опубликованные эскизы облика ЖК Meltzer hall ужасны и безвкусны. Застройщиком преследуется одна цель – реализовать большее количество квадратных метров при минимальных вложениях. Совершенно справедливо граждане называют его "гробом" и "крематорием", который изуродует облик Петроградской стороны", - говорится в обращении.

Депутаты просят Беглова заблокировать разрешение на строительство жилого комплекса до проведения служебной проверки и дать свою оценку проекту.