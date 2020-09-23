"Газпром" впервые рассказал о сложностях с консолидацией сетей на Кавказе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" впервые рассказал о сложностях в процессе создания единых операторов сетевых комплексов на территориях регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В ряде случаев компании просто экономически не выгодно покупать участки сетей, которые она пытается консолидировать.

Проработать этот вопрос "Газпрому" и "Россетям" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в середине 2018 года. С тех пор совет директоров "Газпрома" раз в год рассматривает этот вопрос. До сих пор это обсуждалось только заочно и не отражалось подробно в пресс-релизах. 22 сентября совет впервые рассмотрел ситуацию очно, в режиме видеоконференции.

Получив поручения правительства, "Газпром" в 2018 году определил список газораспределительных организаций (ГРО) группы "Газпром", которые способны выступить едиными операторами сетевых комплексов, сообщила компания. ГРО при поддержке региональных властей начали проводить инвентаризацию газовых сетей, анализ их технического состояния и стали выкупать у собственников ликвидные и правильно оформленные газораспределительные активы.

"Вместе с тем, системная консолидация газовых активов на территории округа серьезно затруднена. Выкупу сетей в большинстве случаев препятствует отсутствие правильно оформленной документации на имущество и земельный участок под ним. Часто встречается задвоение прав собственности, когда один и тот же объект принадлежит разным лицам. Значительную сложность представляют потери при поставках газа, вызванные как сильной изношенностью сетей, так и несанкционированными подключениями к газопроводам, а также заниженный уровень тарифа на транспортировку газа. В силу этого приобретение большей части активов является экономически нецелесообразным", - поделился "Газпром".

Для создания и полноценного функционирования единых операторов сетевых комплексов необходимо создать реальные предпосылки, уверены в "Газпроме".

В частности, компания предложила привести тарифы к экономически обоснованному уровню, стимулировать работу региональных чиновников по оформлению прав на объекты газораспределения и земельные участки, составить единые программы капитального ремонта и реконструкции объектов в каждом регионе - с определением источников финансирования и ответственности собственников сетей.

Совет поручил правлению "Газпрома" продолжить работу по созданию единых операторов сетевых комплексов на Северном Кавказе с передачей им на баланс сетевых активов. Новый доклад совету по этому вопросу назначен на II квартал 2021 года.