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Длительность хакерских атак на портал ЦИК России доходит до 50 часов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-ресурсы ЦИК России постоянно подвергаются хакерским атакам, длительность которых доходит до 50 часов, сообщил руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме Михаил Попов.

"Идет постоянный фон, который когда - больше, когда - меньше. Я вам скажу так, что длительность атак у нас доходила до 50 часов. То есть одна атака на наш портал длилась 50 часов" ,- сказал Попов на встрече председателя ЦИК Эллы Памфиловой с экспертами и политологами в среду.

Он выразил надежду, что "ни наши коллеги, ни наши избиратели этого не заметили". Попов уточнил, что "все эти вопросы отправляем в уполномоченные органы".

Также глава центра сообщил, что более половины - 61% запросов - от автоматических программ на портал сбора информации, которые перегружают сайт ЦИК, исходят из Северной Америки. По его словам, в дни голосования пиковая нагрузка на портал с результатами выборов - izbirkom.ru - возрастает в 100 раз.

После прошедших сентябрьских выборов к главе ЦИК с критикой характера навигации сайта ЦИК и использования капчи при загрузке каждой его новой страницы, что затрудняет работу аналитиков, обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. Кроме того, с отрытым письмом в ее адрес по тому же поводу выступили ряд экспертов и политологов, занимающихся анализом избирательных кампаний.

Позже в интервью "Интерфаксу" Памфилова пообещала решить проблему с капчами, когда проверочные цифры надо вводить на каждой новой странице на сайте комиссии при поиске данных по выборам. Она признала, что "система поиска стала действительно трудоемкой и длительной".

Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.

Михаил Попов ЦИК РФ Элла Памфилова

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