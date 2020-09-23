Патриарх Кирилл наградил Лаврова церковным орденом Славы и Чести

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием, наградив его церковным орденом Славы и Чести (I степени).

Как сообщает патриаршая пресс-служба, награда была вручена в среду на встрече патриарха с Лавровым в синодальной резиденции Данилова монастыря Москвы.

Министр награжден "за выдающийся вклад в утверждение мира и справедливости в сфере международных отношений и в развитие церковно-государственного соработничества в Российской Федерации, а также в связи с 70-летием со дня рождения".

Обращаясь к юбиляру, патриарх отметил, что Лавров изменил в сознании очень многих людей отношение к России.

"Ваш всегда принципиальный подход к решению задач, которые перед Вами стоят, и одновременно высочайший уровень интеллигентности и, я бы сказал, обаятельности в контактах с людьми привели к тому, что действительно внешняя политика Российской Федерации сегодня воспринимается с пониманием и уважением даже теми, кто в полной мере эту политику не разделяет", - сказал предстоятель, пожелав, чтобы Господь и дальше укреплял Лаврова на пути служения Отечеству в ранге министра иностранных дел.

В свою очередь глава МИД признался, что воспринимает эту награду как "признание того уровня соработничества", которое достигнуто между МИД и РПЦ в области духовно-нравственного оздоровления международных отношений и защиты христианства.