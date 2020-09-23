Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

Патриарх Кирилл наградил Лаврова церковным орденом Славы и Чести

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием, наградив его церковным орденом Славы и Чести (I степени).

Как сообщает патриаршая пресс-служба, награда была вручена в среду на встрече патриарха с Лавровым в синодальной резиденции Данилова монастыря Москвы.

Министр награжден "за выдающийся вклад в утверждение мира и справедливости в сфере международных отношений и в развитие церковно-государственного соработничества в Российской Федерации, а также в связи с 70-летием со дня рождения".

Обращаясь к юбиляру, патриарх отметил, что Лавров изменил в сознании очень многих людей отношение к России.

"Ваш всегда принципиальный подход к решению задач, которые перед Вами стоят, и одновременно высочайший уровень интеллигентности и, я бы сказал, обаятельности в контактах с людьми привели к тому, что действительно внешняя политика Российской Федерации сегодня воспринимается с пониманием и уважением даже теми, кто в полной мере эту политику не разделяет", - сказал предстоятель, пожелав, чтобы Господь и дальше укреплял Лаврова на пути служения Отечеству в ранге министра иностранных дел.

В свою очередь глава МИД признался, что воспринимает эту награду как "признание того уровня соработничества", которое достигнуто между МИД и РПЦ в области духовно-нравственного оздоровления международных отношений и защиты христианства.

РПЦ МИД РФ Сергей Лавров

Новости

Адепты "Церкви последнего завета" платили Виссариону десятину

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доследственную проверку по Навальному не смогут завершить без данных от Берлина

Россия расширит черный список для Евросоюза

Глава НАО заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью снят с повестки

Глава НАО заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью снят с повестки

"Русснефть" отказалась от моратория на банкротство

"Русснефть" отказалась от моратория на банкротство

Два послушника получили психические расстройства в общине Виссариона

Два послушника получили психические расстройства в общине Виссариона

Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами

Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами
Пандемия коронавируса

В России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Пенсии в РФ проиндексируют на 6,3% в 2021 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');