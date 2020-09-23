В России разработают наноракету за 1,5 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Академия "Ростеха" и компания "Спецхимия" (входит в госкорпорацию) занимаются разработкой линейки малых ракет-носителей для метеорологов, научных предприятий и операторов спутников, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс" в среду.

"В академии "Ростеха" разрабатывают линейку малых коммерческих ракет: первую жидкостную микроракету, метеорологическую ракету, наноракету для спутников и сверхлегкую ракету для "Роскосмоса". Проект представлен на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс". Ракеты предназначены для метеорологов, научных и технологических компаний, которым нужно проводить эксперименты, а также для операторов и изготовителей спутников, которым долго приходится ждать пусков из-за недозагрузки ракет", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что специалисты разрабатывают жидкостную микроракету для образовательных организаций, чей запуск на пять километров запланирован на текущий год. В перспективе рабочую высоту ее полета планируется увеличить до 25 километров.

Также в "Ростехе" занимаются созданием метеорологической ракеты, которая сможет выводить полезную нагрузку массой 15 кг на высоту 130 километров. Планируется, что ракета будет готова в конце 2021 года.

"Наноракету будут строить дольше - около 5 лет. Это сверхлегкая ракета-носитель, она может выводить полезную нагрузку 10 кг на низкую околоземную орбиту четыре раза в год. С помощью этой разработки авторы собираются покрыть постоянно растущий и потенциально огромный спрос на наноспутники (массой 1-10 кг) на низкой околоземной орбите. (...) Строительство наноракеты обойдется в 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики будут участвовать в конкурсе на разработку сверхлегкой ракеты, которую проводит ассоциация AeroNet. На ее разработку планируется потратить пять лет и 4,4 млрд рублей.

"Потенциальным заказчиком ракеты может стать "Роскосмос". В планах - создать ракету, которая сможет выводить 250 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 500 километров", - сообщили в пресс-службе.