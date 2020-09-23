Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

В России разработают наноракету за 1,5 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Академия "Ростеха" и компания "Спецхимия" (входит в госкорпорацию) занимаются разработкой линейки малых ракет-носителей для метеорологов, научных предприятий и операторов спутников, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс" в среду.

"В академии "Ростеха" разрабатывают линейку малых коммерческих ракет: первую жидкостную микроракету, метеорологическую ракету, наноракету для спутников и сверхлегкую ракету для "Роскосмоса". Проект представлен на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс". Ракеты предназначены для метеорологов, научных и технологических компаний, которым нужно проводить эксперименты, а также для операторов и изготовителей спутников, которым долго приходится ждать пусков из-за недозагрузки ракет", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что специалисты разрабатывают жидкостную микроракету для образовательных организаций, чей запуск на пять километров запланирован на текущий год. В перспективе рабочую высоту ее полета планируется увеличить до 25 километров.

Также в "Ростехе" занимаются созданием метеорологической ракеты, которая сможет выводить полезную нагрузку массой 15 кг на высоту 130 километров. Планируется, что ракета будет готова в конце 2021 года.

"Наноракету будут строить дольше - около 5 лет. Это сверхлегкая ракета-носитель, она может выводить полезную нагрузку 10 кг на низкую околоземную орбиту четыре раза в год. С помощью этой разработки авторы собираются покрыть постоянно растущий и потенциально огромный спрос на наноспутники (массой 1-10 кг) на низкой околоземной орбите. (...) Строительство наноракеты обойдется в 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики будут участвовать в конкурсе на разработку сверхлегкой ракеты, которую проводит ассоциация AeroNet. На ее разработку планируется потратить пять лет и 4,4 млрд рублей.

"Потенциальным заказчиком ракеты может стать "Роскосмос". В планах - создать ракету, которая сможет выводить 250 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 500 километров", - сообщили в пресс-службе.

Ростех Росконгресс Спецхимия Роскосмос

Новости
Пандемия коронавируса

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Что произошло за день: среда, 23 сентября

Пандемия коронавируса

Прибывших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов COVID-теста

В Госдуме обвинили США в спонсировании пишущих о Навальном блогеров и подготовке уличных акций

Адепты "Церкви последнего завета" платили Виссариону десятину

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доследственную проверку по Навальному не смогут завершить без данных от Берлина

Россия расширит черный список для Евросоюза

Глава НАО заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью снят с повестки

Глава НАО заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью снят с повестки

"Русснефть" отказалась от моратория на банкротство

"Русснефть" отказалась от моратория на банкротство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');