Житель Камчатки распылил перцовку в лицо врио главы краевого Минздрава

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Камчатки, напавшего на заместителя министра здравоохранения региона, исполняющую обязанности главы краевого Минздрава, сообщает в четверг Следственное управление СКР России по краю.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду вечером в служебном кабинете краевого Минздрава, куда мужчина 1984 г.р. пришел на прием граждан, который осуществляла исполняющая обязанности министра.

"Из личной неприязни к исполняющей обязанности министра здравоохранения Камчатского края мужчина распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из находящегося при нем аэрозольного баллона, предназначенного для самообороны", - сказано в сообщении.

В результате нападения потерпевшая получила химический ожог лица.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, нападавшему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит - вменяем ли он.