Фельдшер пострадала при столкновении "скорой помощи" с грузовиком в Новосибирске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске автомобиль "скорой медпомощи" утром в четверг въехал в стоящий на обочине дороги грузовик, пострадала фельдшер, сообщили "Интерфаксу" в городском отделе ГИБДД.

"В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) пострадала фельдшер "скорой", которая была доставлена в больницу с травмой ноги", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автомобиль "скорой помощи" ехал без пациентов.

По данным ГИБДД, машина "скорой", двигаясь по улице Ипподромской со стороны улицы Народной в направлении улицы Кропоткина, столкнулась со стоящим у края проезжей части грузовиком, который был припаркован, не нарушая правил дорожного движения. На момент ДТП водителя в кабине грузовика не было. Обстоятельства автоаварии выясняются.