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МЧС назвало лесные пожары одной из причин наводнений на Дальнем Востоке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Одной из причин наводнений на Дальнем Востоке стали крупные природные пожары, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он сослался на исследование Сибирского отделения РАН, которые подтвердили связь этих явлений. Для примера замминистра привел 2019 год. Тогда в Сибири и на Дальнем Востоке природные пожары на площади 3,3 млн га создали зону давления. Циклоны не могли пройти через нее и осадки выпали в бассейн Амура, что привело к подтоплению населенных пунктов.

"И в этом году это явление подтвердилось, только этот циклон уже стоял в районе севера Хабаровского края, Магаданской области, Сахалинской области, Курильской гряды. Что в некотором случае и позитивно сыграло: не в полном объеме пропустило эти циклоны, и основное воздействие было по югу Приморского края, в бассейнах реки Сивуцзян и Уссури, воздействуя на Амурскую область, Еврейскую АО и Хабаровский край", - добавил Яцуценко.

По данным, которые привел на совещании Николай Патрушев, в этом году из-за тайфунов и наводнений в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области пострадали жители более 40 населенных пунктов, были подтоплены 200 жилых домов, размыты 112 участков дорог и нарушено энергоснабжение.

МЧС Сибирь Дальний Восток Виктор Яцуценко Хабаровский край Амурская область ЕАО Амур

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