Житель Свердловской области задержан за изнасилование двух детей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Нижнего Тагила, ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По версии следствия, преступления были совершены в январе и августе текущего года в Нижнем Тагиле.

"Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина, 1976 г.р., генетический профиль которого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обе потерпевшие уверенно опознали в обвиняемом "обидчика".

Дело квалифицировано по статьям "насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" и "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Как уточнил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, мужчина был задержан по месту работы. Он работал на одном из крупных местных предприятий в должности начальника одного из структурных подразделений.

Мужчина проживал с женщиной в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек.