Тюменец, устроивший стрельбу по семье своей дочери, осужден на шесть лет

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тобольский райсуд в Тюменской области вынес приговор местному жителю, который в апреле этого года устроил стрельбу из охотничьего ружья по семье своей дочери, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным по статье "умышленное повреждение чужого имущества", а также "покушение на убийство" и приговорен к шести годам колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскано более 1 млн рублей материального ущерба и 550 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

5 апреля житель Тобольского района в деревне Маслова устроил стрельбу по родственникам – дочери, зятю и внуку-подростку.

В результате женщина была госпитализирована в реанимацию, ее муж получил легкие ранения, подросток не пострадал. Стрелявший был арестован.