Челябинские гаишники со стрельбой остановили пьяного водителя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Чебаркуле инспектор ДПС стрелял из табельного оружия по автомобилю, нарушившему правила, чтобы его остановить, сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Водитель оказался пьян.

Инцидент произошел ночью.

Инспекторы заметили ВАЗ-21099, водитель которого нарушал ПДД. Он не остановился по их требованию и попытался скрыться. Они погнались за ним.

По данным МВД, водитель совершал опасные маневры, что угрожало жизни граждан. Полицеские решили стрелять.

Они попали в машину нарушителя, он наехал на дорожное ограждение, водителя заадержали. Это оказался житель Чебаркульского района 1996 года рождения. У него не было прав и он был пьян.

На него составили протоколы по ч.3 ст.12.8 (управление автотранспортом в состоянии опьянения и без прав), ч.3 ст.12.37 (отсутствие страхового полиса) ст.12.33 (повреждение дорожных сооружений) и ч.2 ст.12.25 (невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства) КоАП. Суд назначил ему десять суток ареста за вождение в нетрезвом состоянии.