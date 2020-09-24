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Омский подросток отправится в колонию за ожог лица у полицейского

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Омске Центральный суд приговорил к двум с половиной годам подростка, который плеснул полицейскому в лицо уксусной кислотой, сообщает областной главк Следственного комитета. В момент нападения - 16 марта 2020 года - подсудимому было 17 лет.

В СК напомнили, что подросток ушел из дома и его искали. Около восьми утра сотрудник полиции нашел его в подъезде жилого дома. Тот плеснул в лицо полицейскому уксусной кислотой, причинив химический ожог глаз и кожи, и убежал. Несколько часов спустя его задержали в другом районе.

Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд обязал его выплатить потерпевшему 200 000 рублей компенсации морального вреда.

Омск МВД Центральный суд

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