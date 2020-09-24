"Росатом" объявил тендер по исследованию мирового рынка робототехники

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" объявила тендер на консультационные услуги по сравнительному анализу и прогнозированию мирового и российского рынка робототехники на перспективу до 2030 года, сообщается на сайте госзакупок.

Консультационные услуги должны включать: обзор последних 5 лет и прогноз до 2030 г. совокупных объемов мирового и российского рынков робототехники; обзор мировой промышленной робототехники в денежном выражении, а также в разрезе по сегментам и по странам-производителям; текущий объем российского рынка по компаниям-производителям по сегментам и прогнозы рынка промышленных роботов в России с точки зрения потребления в разрезе отраслей.

Кроме того, для госкорпорации надо подготовить обзоры на 3-4 крупнейшие мировые компании-лидеры в области робототехнических систем, детальное рассмотрение 5-6 роботехнических продуктовых решений этих компаний в каждом из сегментов, сформулировать ключевые потребительские предпочтения и описать мировые тренды развития этого рынка.

Заявки на участие в закупке принимаются с 24 сентября по 6 октября, подведение итогов состоится не позже 19 октября. Сумма договора составит чуть более 4 млн рублей.