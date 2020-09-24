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В СК заинтересовались отказом таксиста везти ребенка с инвалидным креслом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области началась доследственная проверка конфликта в Советске между матерью мальчика с инвалидностью и таксиста, который отказался везти его коляску, сообщили в региональном управлении СК.

Во "Вконтакте" появилась видеозапись конфликта. Мать 10-летнего мальчика рассказала, что вынуждена возить его на такси в связи с его состоянием. В дождь один таксист отказался везти ее сына в школу, утверждая, что в багажнике для коляски нет места из-за газового баллона, а салон коляска испачкает. Мать предлагала протереть потом грязь салфетками, но он отказался выполнять заказ.

Автор ролика дозвонился до этого таксиста, и тот объяснил, что поездка по городу приносит ему в среднем 60 рублей, а химчистка салона стоит 2700 рублей. Брать лишние деньги с матери мальчика он не хотел.

В СК пообещали изучить все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение.

Советск Калининградская область СКР

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