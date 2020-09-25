Скворцова оценила меры по профилактике COVID-19 в ЦУПе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова посетила подмосковный Королев, где проверила санитарное обеспечение работы медсанчасти и Центра управления полетами (ЦУП), сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Наша задача сделать так, чтобы никакие эпидемические ситуации не сказывались на работе Центра управления полетами, для этого принимаются комплексные меры санитарно-эпидемического режима. Надеемся, что мы и дальше будем работать единой командой как в области медико-биологического сопровождения, так и в части совместных научных исследований", - заявила Скворцова, которую цитирует пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что Скворцова положительно оценила качество работы медсанчасти № 170, объявив благодарность ее начальнику, а также отметила эффективность санитарного режима в ЦУПе, благодаря которому на его территории не было зафиксировано ни одного заражения COVID-19.

В ходе визита глава ФМБА также встретилась с руководством предприятий "Роскосмоса", сотрудники и члены семей которых прикреплены и обслуживаются в одной из медсанчастей агентства.