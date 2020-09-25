Российские биржевые индексы начали торги снижением в пределах 0,2%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярной динамики индексов в Азии.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2906,98 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1188,62 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар подешевел на 30 копеек, до 76,84 рубля, золото подешевело на 0,02% до $1876,5 за унцию.

Подешевели акции "Газпрома" (-2,3%), "Яндекса" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Цена поставок российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" с началом третьего квартала снизилась до $144 за тысячу кубометров, после $182 во втором и $202 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрация по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Подросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+0,6%, до 1902 рублей). Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 48,79 рубля на акцию. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября. Дивиденды "Черкизово" за первое полугодие 2019 года составили 48,8 рубля на акцию, в сумме - 2,1 млрд рублей.

Причиной сдержанного оптимизма инвесторов стали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина, которые в очередной раз отметили необходимость фискальной поддержки экономики, чтобы избежать ее снижения в IV квартале. Улучшению рыночного сантимента способствовала информация о подготовке к голосованию на следующей неделе в Конгрессе проекта стимулов от демократов в размере $2,2 трлн. Европейские индексы остаются под давлением на фоне роста числа заболевших коронавирусом - это главная тема в фокусе участников рынков. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также в центре внимания инвесторов.

Индекс МосБиржи при поддержке глобальных рынков может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов, однако сдерживающее влияние способна оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок.

Из корпоративных событий интерес представляют годовое собрание акционеров Сбербанка и начало торгов акциями HeadHunter на "Московской бирже". Последний день с дивидендами на бирже торгуются акции "Детского мира".

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,4% после волатильной сессии, ранее давление на рынок оказали разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также рост числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США.

На фоне отсутствия новых экономических стимулов аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2020 года до 3% с 6% в квартальном выражении, сообщает CNBC.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%) на фоне надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии.

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться, но неделя завершается снижением на фоне опасений о сокращении спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также на фоне сигналов о возможном росте предложения. Ноябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дорожали на 0,2%, до $42,04 за баррель (+0,4% в четверг), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали тоже на 0,2%, до $40,39 за баррель (+0,1% накануне).

Bloomberg сообщил со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.