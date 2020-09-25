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Росавиация попросила допсубсидии аэропортам за обслуживание силовиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация обратилась в правительство за дополнительными субсидиями для возмещения аэропортам их прошлогодних расходов на обслуживание силовых структур.

В этом году ведомство получило на эти цели 854,6 млн руб. бюджетных средств. При этом аэропорты подали 211 заявлений на общую сумму 1,056 млрд руб.

"По состоянию на 24 сентября произведена выплата по 112 заявлениям в порядке очередности поступления. Лимит финансирования израсходован на 99,4%, - говорится в сообщении ведомства. - Росавиация в установленном порядке проводит работу по запросу дополнительного финансирования из резервного фонда правительства РФ в целях осуществления в 2020 году выплат по всем заявлениям".

По действующему законодательству структуры ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за аэропортовое обслуживание. Для компенсации расходов операторы аэропортов ежегодно обращаются за субсидиями в Росавиацию.

Росавиация

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