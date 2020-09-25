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Песков не увидел противоречий в словах Лаврова и Нарышкина о "Новичке"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят противоречий в заявлениях МИД России Сергея Лаврова и главы СВР Сергея Нарышкина по вопросу о наличии у России боевых веществ "Новичок".

В ходе общения с журналистами внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова обратили на заявления по этому вопросу, прозвучавшие со Смоленской площади и от руководителя СВР. В частности, по словам журналиста, в заявлении МИД РФ говорилось о том, что в России "Новичок" никогда не производился и не накапливался, в то время как Нарышкин сказал, что все его запасы были уничтожены. В связи с этим Пескова спросили, чьим словам больше доверяют в Кремле.

"Однозначно Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены. Это сертифицировано международными наблюдателями, и все это было сделано во исполнение обязательств РФ по конвенции о запрещении химического оружия", - ответил представитель Кремля.

"Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова", - добавил пресс-секретарь президента.

Он также затруднился ответить на вопрос о том, считают ли в Кремле, что "Новичок" никогда не разрабатывался ни в СССР, ни в России.

"Я вам не могу этого сказать, потому что я не обладаю такой информацией. Но в любом случае можно лишь подтвердить, что Россия все свои обязательства по конвенции выполнила, и химическое оружие на территории России уничтожено", - сказал он.

Сергей Лавров Сергей Нарышкин

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