Белгородец получил срок за попытку отомстить создателям финансовой пирамиды

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Казани приговорил к 6,5 годам колонии жителя Белгородской области, напавшего в татарстанской столице на промоутера интернет-проекта, в котором он ранее потерял крупную сумму, сообщает республиканское управление СКР в пятницу.

По версии следствия, в 2019 году белгородец вложил $50 тыс. в суливший большие проценты финансовый интернет-проект, но проект вскоре закрылся, и он остался ни с чем.

В дальнейшем незадачливый инвестор выяснил, что продвижением проекта занимался житель Казани. Белгородец переехал в столицу Татарстана, устроился водителем такси и стал следить за промоутером.

В январе 2020 года он подкараулил предполагаемого обидчика на парковке в Казани, избил его, надел наручники, усадил в его же автомобиль Audi A7 и привязал к сиденью. Затем мужчина взял нож и под угрозой расправы стал требовать у своего пленника данные о руководителях проекта и $250 тыс.

В результате мужчина согласился отдать ему деньги. Затем белгородец сел за руль автомобиля потерпевшего и, проехав несколько кварталов, вышел, похитив при этом 21 тыс. рублей и видеорегистратор", - говорится в пресс-релизе.

В итоге суд признал белгородца виновным в незаконном лишении свободы (часть 1 статьи 127), вымогательстве (часть 3 статьи 163), грабеже (часть 1 статьи 161) и незаконном завладении автомобилем (часть 2 статьи 166 УК РФ).