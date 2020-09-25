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Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сын бывшего губернатора Архангельской области Алексей Ефремов погиб в дорожной аварии в Архангельске в пятницу.

Гибель Ефремова "Интерфаксу" подтвердили на предприятии "Архангельский ДОК №1", которым он руководил.

Как сообщила диспетчерская служба региона со ссылкой на областное УМВД, в пятницу около пяти утра в Архангельске произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на прилегающую территорию магазина, где столкнулся со стоящим большегрузом Mercedes. В результате ДТП пассажир внедорожника - мужчина 1980 года рождения - от полученных травм скончался на месте.

Водитель внедорожника от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте отказался. По факту аварии полиция проводит проверку.

Губернатор Анатолий Ефремов возглавлял Архангельскую область с 1996 по 2004 годы.

Алексей Ефремов Анатолий Ефремов Архангельская область Архангельск

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