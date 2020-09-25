Декларации по НДС в системе "Одно окно" в сфере ВЭД лишат статуса налоговой тайны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Декларации компаний и индивидуальных предпринимателей по возмещаемому НДС, которые они будут представлять в рамках планируемой к запуску системы "Одно окно" в сфере внешнеэкономической деятельности предложено исключить из состава налоговой тайны.

Такой законопроект (№ 1025663-7) правительство внесло в Госдуму.

В пояснительных материалах к законопроекту напоминается, что система "Одно окно" в сфере ВЭД будет создаваться на базе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Статус налоговой тайны предлагается снять с деклараций по товарам, работам и услугам, облагаемым по нулевой ставке НДС представляемых по запросу РЭЦ в рамках работы данной системы.

"Предоставление указанных сведений АО "Российский экспортный центр" позволит сократить количество предоставляемых российской организации документов при взаимодействии с органами государственной власти и организациями при реализации процедур предоставления субсидий из федерального бюджета в целях возмещения затрат на транспортировку продукции, а также сократить временные издержки на получение документов, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о создании государственной информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеэкономической деятельности, которая будет координировать взаимодействие компаний-экспортеров с органами государственной власти. Система будет использоваться также для обеспечения доступа к аналитической информации. Порядок работы системы установит правительство по согласованию с ЦБ.

Планируется, что система заработает с 1 января 2021 года.