В Архангельской области из-за паводка возросло число карстовых провалов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Количество карстовых провалов увеличилось в Архангельской области из-за сильного подземного паводка в этом году, сообщила научный сотрудник Пинежского заповедника, кандидат геолого-минералогических наук Елена Шаврина.

"Процесс очень сильно активизировался в этом году. Провалы в основном обнаруживаются на дорогах и тропах по той простой причине, что мало кто ходит в других местах"- сказала Шаврина "Интерфаксу" в пятницу.

Установить точное число провалов даже в Пинежском заповеднике сложно. Однако, если в предыдущие годы вдоль таких участков дорог в среднем образовывалось несколько провалов, в этом году специалист насчитала 16 воронок различного диаметра по дороге на реку Сотку. Глубина таких провалов может достигать 3-4 метров, диаметр в верхней части может составлять 1-2 метра, а вглубь расширяться.

"Конечно, их надо засыпать, потому что может провалиться ребенок, животное. У провалов верхний диаметр может быть меньше, чем внутренний. Значит, верхняя часть висит. Если на нее встать или проехать колесом, последствия могут быть разнообразные. Провал может произойти и под домом", - отметила ученый.

По словам Шавриной, дорожные службы с воронками на крупных трассах справляются оперативно, а на мелких дорогах провалы могут долго оставаться незамеченными. Также эксперт подчеркнула, что в регионе нет нужного числа специалистов и ученых, которые могли бы заняться этой проблемой.

"Алмазы, нефть – это то, что больше интересует. Такие долгосрочные последствия - обвалы, оползни, провалы - это в меньшей степени народ волнует. Тем не менее, есть надежда, что в октябре архангельские спелеологи исследуют эти провалы", - добавила ученый.

Карстовые провалы образуются при обрушении толщи грунтов над полостями и каналами в растворимых породах или перекрывающих их грунтах. Воронки и провалы, в основном. возникают из-за естественных факторов (экстремальные погодные явления, например, ливни или засуха). Причиной провалов также зачастую становятся антропогенные факторы: например, прокладка автодорог, разработка карьеров и шахт, интенсивная откачка подземных вод.