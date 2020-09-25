Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

В Архангельской области из-за паводка возросло число карстовых провалов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Количество карстовых провалов увеличилось в Архангельской области из-за сильного подземного паводка в этом году, сообщила научный сотрудник Пинежского заповедника, кандидат геолого-минералогических наук Елена Шаврина.

"Процесс очень сильно активизировался в этом году. Провалы в основном обнаруживаются на дорогах и тропах по той простой причине, что мало кто ходит в других местах"- сказала Шаврина "Интерфаксу" в пятницу.

Установить точное число провалов даже в Пинежском заповеднике сложно. Однако, если в предыдущие годы вдоль таких участков дорог в среднем образовывалось несколько провалов, в этом году специалист насчитала 16 воронок различного диаметра по дороге на реку Сотку. Глубина таких провалов может достигать 3-4 метров, диаметр в верхней части может составлять 1-2 метра, а вглубь расширяться.

"Конечно, их надо засыпать, потому что может провалиться ребенок, животное. У провалов верхний диаметр может быть меньше, чем внутренний. Значит, верхняя часть висит. Если на нее встать или проехать колесом, последствия могут быть разнообразные. Провал может произойти и под домом", - отметила ученый.

По словам Шавриной, дорожные службы с воронками на крупных трассах справляются оперативно, а на мелких дорогах провалы могут долго оставаться незамеченными. Также эксперт подчеркнула, что в регионе нет нужного числа специалистов и ученых, которые могли бы заняться этой проблемой.

"Алмазы, нефть – это то, что больше интересует. Такие долгосрочные последствия - обвалы, оползни, провалы - это в меньшей степени народ волнует. Тем не менее, есть надежда, что в октябре архангельские спелеологи исследуют эти провалы", - добавила ученый.

Карстовые провалы образуются при обрушении толщи грунтов над полостями и каналами в растворимых породах или перекрывающих их грунтах. Воронки и провалы, в основном. возникают из-за естественных факторов (экстремальные погодные явления, например, ливни или засуха). Причиной провалов также зачастую становятся антропогенные факторы: например, прокладка автодорог, разработка карьеров и шахт, интенсивная откачка подземных вод.

Архангельская область

Новости

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Авиакомпании в августе впервые с февраля увеличили перевозки по РФ

Home sweet home - "удаленка" обретает второе дыхание. Обзор

Навальный попал в больницу

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В Крыму решили построить опреснительную установку

В Крыму решили построить опреснительную установку

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');