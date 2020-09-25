Формат работы учреждений культуры будет зависеть от COVID-ситуации в регионах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Решения о формате работы учреждений культуры будут приняты исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, сейчас федеральные учреждения соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и глав регионов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Все организации осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора, рекомендаций и указаний глав субъектов Российской Федерации. Дополнительные решения об изменении форматов работы учреждений будут приниматься после соответствующих консультаций и исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что министерство находится на постоянной связи с федеральными музеями, театрами, библиотеками, филармониями, творческими вузами, а также региональными властями по вопросам работы учреждений культуры.