Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Суд освободил экс-мэра Копейска за четыре месяца до окончания срока

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Копейский городской суд (Челябинская область) удовлетворил ходатайство бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина об условно-срочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за взяточничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство Истомина об УДО. Неотбытый срок составляет почти 4 месяца", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что при рассмотрении ходатайства Истомина об УДО в июне этого года городской суд отказал в его удовлетворении. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила это решение и отправила его на новое рассмотрение.

Ходатайство об УДО было подано после того, как в январе 2020 года суд отказался заменить экс-мэру Копейска оставшийся год срока в колонии на исправительные работы.

В июне 2017 года суд в Копейске признал Истомина виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 млн рублей.

Истомин признал свою вину в том, что, занимая пост главы Копейского городского округа, в 2012-2014 годах получил от предпринимателей взятки в сумме не менее 2 млн рублей за получение прав пользования земельными участками и заключение договоров поставок оборудования для школьного питания.

Градоначальник был задержан 25 июля 2016 года на своем рабочем месте.

Пост главы Копейска Истомин занимал с 4 декабря 2011 года.

Челябинская область Копейск Вячеслав Истомин

Новости

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Авиакомпании в августе впервые с февраля увеличили перевозки по РФ

Home sweet home - "удаленка" обретает второе дыхание. Обзор

Навальный попал в больницу

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В Крыму решили построить опреснительную установку

В Крыму решили построить опреснительную установку

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');