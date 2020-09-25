Суд освободил экс-мэра Копейска за четыре месяца до окончания срока

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Копейский городской суд (Челябинская область) удовлетворил ходатайство бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина об условно-срочном освобождении из колонии, где он отбывает наказание за взяточничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство Истомина об УДО. Неотбытый срок составляет почти 4 месяца", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что при рассмотрении ходатайства Истомина об УДО в июне этого года городской суд отказал в его удовлетворении. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила это решение и отправила его на новое рассмотрение.

Ходатайство об УДО было подано после того, как в январе 2020 года суд отказался заменить экс-мэру Копейска оставшийся год срока в колонии на исправительные работы.

В июне 2017 года суд в Копейске признал Истомина виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 млн рублей.

Истомин признал свою вину в том, что, занимая пост главы Копейского городского округа, в 2012-2014 годах получил от предпринимателей взятки в сумме не менее 2 млн рублей за получение прав пользования земельными участками и заключение договоров поставок оборудования для школьного питания.

Градоначальник был задержан 25 июля 2016 года на своем рабочем месте.

Пост главы Копейска Истомин занимал с 4 декабря 2011 года.