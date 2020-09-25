Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

В Мособлдуме предложили передавать усадьбы инвесторам в собственность вместо аренды

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около 40 подмосковных объектов культурного наследия за последние семь лет сдали в аренду на льготных условиях для дальнейшего восстановления, находить инвесторов со временем становится все сложнее, поэтому есть предложение передавать их в собственность, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

"Опыт аренды по принципу "1 рубль за квадратный метр", безусловно, внес свой вклад в сохранение культурных объектов. Но, к сожалению, найти людей, которые готовы заниматься восстановлением (объектов культурного наследия - ИФ), все труднее. Некоторые, столкнувшись со сложностями, в том числе финансовыми, отказались от проекта", - приводят слова Рожнова в пресс-центре Мособлдумы.

Председатель комитета добавил, что арендаторы объектов культурного наследия также часто сталкиваются со сложностями при привлечении банковских финансовых средств.

"Поэтому мы вместе с Минимуществом (Подмосковья - ИФ) обсуждаем варианты передачи таких объектов в собственность", - заявил Рожнов.

За последние семь лет в аренду были сданы 37 объектов культурного наследия, расположенных в Подмосковье.

Программа "Усадьбы Подмосковья" реализуется на территории Московской области с 2013 года. В рамках нее объекты культурного наследия выставляются на торги.

Их победители получают усадьбы в аренду на 49 лет с обязательным условием проведения восстановительных работ за свой счет. Арендатор переводится на льготные условия аренды "рубль за метр" после восстановления облика переданных ему зданий, на которое дается семь лет.

В рамках программы успешно отреставрированы две подмосковные усадьбы - Аигиных в селе Талицы Пушкинского городского округа и Круминга в Люберцах.

Подмосковье

Новости

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Авиакомпании в августе впервые с февраля увеличили перевозки по РФ

Home sweet home - "удаленка" обретает второе дыхание. Обзор

Навальный попал в больницу

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В Крыму решили построить опреснительную установку

В Крыму решили построить опреснительную установку

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');