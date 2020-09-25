"КАМАЗ", VW и крупные IT-компании не поддержали законопроект об "Автодате"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Одобренный рабочей группой НП ГЛОНАСС законопроект о платформе "Автодата", куда планируется собирать информацию об автомобилях с возможностью передачи ее третьим лицам, не поддержали представители Минтранса, крупнейших игроков IT-сектора ("Яндекс", АО "ГЛОНАСС", Mail.ru) и автопроизводителей ("КАМАЗ", Volkswagen).

Законопроект "О Государственной информационной системе "Платформа "Автодата" был одобрен на заочном заседании рабочей группы НП ГЛОНАСС. Оно прошло 18 сентября под председательством руководителя рабочей группы Александра Гурко (президент НП ГЛОНАСС и соруководитель Национальной технологической инициативы "Автонет").

Копия протокола заседания имеется в распоряжении "Интерфакса".

Решение было принято простым большинством голосов: его поддержали 19 членов рабочей группы, 8 – проголосовали против, 6 – воздержались.

Среди поддержавших, в частности, были сам Гурко с представителями НП ГЛОНАСС, представителями НТИ "Автонет". Также за проголосовали представители ФГУП "НАМИ", Росстандарта и подведомственных ему структур. Также поддержал законопроект мэр города Иннополис Руслан Шагалеев.

В число проголосовавших против законопроекта среди представителей IT-сектора - заместитель директора по корпоративным отношениям и работе с государственными органами ООО "Яндекс" Игорь Алексеев, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти АО "ГЛОНАСС" Александра Аронова, а также руководитель департамента юридического сопровождения АО "Группа Т-1" Наталия Захарова.

Против высказались и крупные автопроизводители – это руководитель группы правового сопровождения ПАО "КАМАЗ" Рустам Магдеев и менеджер по взаимодействию с государственными структурами ООО "Фольксваген Груп Рус" Мария Моторина.

Кроме того, против голосовали директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Баканов, заместитель директора департамента цифрового развития транспортного ведомства Геннадий Ларионов и директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" Борис Ионов.

Как сообщалась, законопроект об "Автодате" предполагает, что производители автотранспорта и автовладельцы будут обязаны передавать собираемую на специальное оборудование информацию в обязательном порядке, а оператора этой системы сможет выбирать правительство.

"Проект предусматривает разработку и последующее введение в постоянную эксплуатацию информационной системы, обеспечивающей формирования массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах с момента выпуска в обращение и до утилизации, а также данных о дорожной инфраструктуре, поведенческих моделях водителей и пассажиров и иной информации в транспортной сфере", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту (материалы имеются в распоряжении "Интерфакса").

В ней указывалось, что к поставщикам информации в систему "Автодата" в обязательном порядке относятся производители автотранспорта и их представители, владельцы автодорог и их пользователи (перевозчики пассажиров и грузов), администратор системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), операторы государственных и муниципальных информационных систем, а также собственники автомобилей.

"В теории может сложиться ситуация, при которой владельцы автотранспорта будут обязаны безвозмездно отдавать все требуемые данные, включая коммерческую информацию, а взамен смогут получать лишь предложения платных сервисов", - говорил "Интерфаксу" близкий к НТИ "Автонет" источник.

Близкий к Минэкономразвития источник отмечал, что ""Автодата" может стать "большим братом" для всех автомобилистов и с ее помощью можно будет выписывать штрафы без камер на дорогах на основе данных от автомобиля, взимать плату с легковых автомобилей, обеспечив выполнение новой стратегии развития транспортного комплекса Минтранса до 2035 года по принципу "пользователь платит".

Третий источник отмечал, что "законопроект (об "Автодате" - ИФ) направлен на устранение пробела в законодательстве, в котором однозначно не установлено, кто является обладателем данных, формируемых на борту транспортного средства", а "звучащие тезисы о том, что за три года на создание "Автодаты" потрачено 28 млрд рублей, не соответствуют действительности".