Сайт криптобиржи Binance внесен в реестр запрещенных в РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance внесен в список запрещенных в России ресурсов на основании решения суда, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Страница внесена в Единый реестр запрещенной информации по решению суда, основанном на требованиях Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации"",- говорится в ответе РКН на запрос агентства в пятницу.

Ранее в пятницу Binance на своей странице во "ВКонтакте" сообщила, что 24 сентября они получили уведомление Роскомнадзора о внесении своего сайта binance.com в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией. По данным компании, из письма РКН следует, что запрещенной является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin).

В Binance заявили, что их не уведомляли о судебном заседании.

"Ранее мы не получали уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. В настоящее время мы обратились за консультациями к специалистам в области юриспруденции", - говорилось в сообщении компании

Там добавили, что продолжают предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, средства клиентов находятся в безопасности.