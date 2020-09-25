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Российский Су-27 перехватил два бомбардировщика B-52H над Балтикой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в пятницу в национальном центре управления обороной РФ.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Он провел воздушное патрулирование вдоль государственной границы РФ и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что "полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы РФ не допущено".

Су-27 B-52H ВКС РФ США

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