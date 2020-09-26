Один человек погиб при обвале на руднике на Камчатке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Обвал горной массы произошел на камчатском руднике "Бараньевский" в результате погиб 54-летний рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края в субботу.

По предварительным данным, обвал произошел 25 сентября около 21:20по местному времени (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" рудника "Бараньевский". Пострадал один рабочий, от полученных травм он скончался. Тело погибшего извлекли из-под завала.

Проверку по факту гибели рабочего проводит Следственное управление СКР по Камчатскому краю. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.

Рудник "Бараньевский" в Мильковском районе Камчатского края разрабатывает АО "Золото Камчатки" (входит в группу "Ренова").