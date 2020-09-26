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Природный пожар на Колыме охватил 290 га

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Магадане и Хасынском городском округе в границах лесного фонда из-за крупных лесных пожаров, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По состоянию на 26 сентября общая площадь природного пожара в Магаданской области составляет 290 га. МЧС применяет авиацию для борьбы с огнем и наращивает группировку.

В пресс-службе добавили, что в Хасынском городском округе вблизи населенного пункта Хасын площадь пожара составляет 240 га. В Ольском городском округе она равна 100 га. По данным МЧС, "в 13:00 местного времени силами лесоохраны совместно с добровольцами были ликвидированы некритичные участки горения вблизи населенного пункта".

Спасатели сообщили, что угрозы населенным пунктам, жизни и здоровью жителей нет. Аэропорт Сокол работает в штатном режиме.

Колыма Магадан Магаданская область МЧС

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