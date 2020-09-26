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В двигателе самолета после приземления в Перми нашли останки птицы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с попаданием птицы в двигатель самолета "Аэрофлота", прилетевшего в Пермь, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"26 сентября в аэропорту "Большое Савино" произошла задержка рейса "Пермь - Москва" авиакомпании "Аэрофлот". Причина задержки вылета - попадание птицы в двигатель самолета", - сказали в пресс-службе.

Ее останки были обнаружены в ходе послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего в пермский аэропорт. Как отметили в ведомстве, "видимых повреждений в двигателе не имеется".

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили "Интерфаксу", что посадка самолета, в двигателе которого в Перми нашли останки птицы, прошла благополучно.

В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

Пермь Аэрофлот

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