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Сенаторы примут участие в Форуме регионов России и Белоруссии онлайн

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Совета Федерации не едет Минск на Форум регионов России и Белоруссии из-за напряженной ситуации с коронавирусом, это никак не связано с политической ситуацией в республике, заявил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Подготовка (к поездке на форум - ИФ) была, но в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом, немножко напряженная, было принято решение провести Форум регионов России и Белоруссии в формате видеоконференцсвязи", - сказал Тимченко "Интерфаксу" в субботу.

Форум от этого ничего не потеряет, представительство будет абсолютно то же самое, что и планировалось в рамках посещения Минска, подчеркнул сенатор.

По его словам, отмена поездки никак не связана с политической ситуацией в Белоруссии. "Абсолютно никакой политической подоплёки здесь нет. Только забота о здоровье парламентариев и граждан России и Белоруссии. Не надо искать черную кошку в черной комнате, если ее там вообще нет. Белоруссия - это наше братское государство, и мы продолжаем работать и обсуждать общие задачи развития экономик наших стран и повышения благосостояния наших граждан", - сказал Тимченко.

Ранее в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко не поедет на Форум регионов России и Белоруссии. Поездка планировалась 29 сентября.

В Белоруссии, по состоянию на 26 сентября, зарегистрировано 77 289 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве республики. Прирост за последние сутки составил 332 случая против 306 за предыдущие сутки.

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