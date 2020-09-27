Посольство Армении в Москве призвало граждан не реагировать на провокации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Армении в Москве в связи с обострением ситуации в Карабахе призывает соотечественников не принимать участие в созванных по частной инициативе собраниях и не поддаваться на провокации.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим всех наших соотечественников, проживающих в России, быть бдительными и не принимать участие в каких-либо частных инициативах и собраниях, а в случае каких-либо провокационных проявлений, обязательно обратиться в диппредставительство", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армянской дипмиссии в фейсбуке.

В посольстве обратили внимание на то, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан "кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности, в социальных сетях с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира".

"Убедительно просим всех вас воздержаться от распространения непроверенной, неофициальной информации, руководствоваться исключительно официальными источниками и не поддаваться на провокационные действия", - заявили в посольстве Армении.