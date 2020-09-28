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Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Приморье полиция возбудила уголовное дело по факту наезда грузовика Volvo на двух женщин и группы детей, перебегавших дорогу. Пострадали две девочки, одна из них погибла, напомнили в краевом управлении МВД.

Трагедия произошла 26 сентября на 99-м километре автодороги "Артем – Находка – порт Восточный". Водитель Volvo, груженного скальными породами, ехал из Фокина в Павловск и столкнулся с группой пешеходов, которые переходили дорогу.

В группе было две женщины и их пять детей. По версии МВД, взрослые не убедились в безопасности перехода. Водитель Honda, увидев пешеходов, остановился, чтобы пропустить их. Группа выбежала на проезжую часть дороги из-за остановившейся легковой машины, и это "стало полной неожиданностью для водителя Volvo", говорится в пресс-релизе.

Водитель, "понимая, что многотонную машину экстренно остановить не удается, попытался уйти от столкновения, вывернув руль влево, но избежать наезда не смог", отметили в полиции. Под грузовик попали девочки восьми и девяти лет. Одна погибла на месте, другая получила черепно-мозговую травму и сейчас лежит в больнице.

Состояния опьянения у водителя грузовика не установлено, предрейсовый медицинский и технический осмотры пройдены, путевая документация в порядке.

Уголовное дело будет расследовать МВД ЗАТО "Фокино" по ч.3 ст.264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приморье Фокино Павловск Артем МВД Volvo Honda

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