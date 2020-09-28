Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Приморье полиция возбудила уголовное дело по факту наезда грузовика Volvo на двух женщин и группы детей, перебегавших дорогу. Пострадали две девочки, одна из них погибла, напомнили в краевом управлении МВД.

Трагедия произошла 26 сентября на 99-м километре автодороги "Артем – Находка – порт Восточный". Водитель Volvo, груженного скальными породами, ехал из Фокина в Павловск и столкнулся с группой пешеходов, которые переходили дорогу.

В группе было две женщины и их пять детей. По версии МВД, взрослые не убедились в безопасности перехода. Водитель Honda, увидев пешеходов, остановился, чтобы пропустить их. Группа выбежала на проезжую часть дороги из-за остановившейся легковой машины, и это "стало полной неожиданностью для водителя Volvo", говорится в пресс-релизе.

Водитель, "понимая, что многотонную машину экстренно остановить не удается, попытался уйти от столкновения, вывернув руль влево, но избежать наезда не смог", отметили в полиции. Под грузовик попали девочки восьми и девяти лет. Одна погибла на месте, другая получила черепно-мозговую травму и сейчас лежит в больнице.

Состояния опьянения у водителя грузовика не установлено, предрейсовый медицинский и технический осмотры пройдены, путевая документация в порядке.

Уголовное дело будет расследовать МВД ЗАТО "Фокино" по ч.3 ст.264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).