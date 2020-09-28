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Двое жителей Абакана у себя на участках нашли 300-летние останки людей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Два жителя Абакана в один день обнаружили скелеты людей на своих земельных участках. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

27 сентября хозяин дачного участка общества "Прогресс" выкорчевывал дерево и обнаружил каменный короб, в котором находились фрагменты и осколки костей человека. В этот же день на земельном участке по улице Молодежная Абакана хозяин дома строил фундамент пристройки к дому. Во время земельных работ он нашел скелетированные останки человека, говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, давность захоронения костных останков в обоих случаях составляет более 300 лет.

Ведомство проводит проверки. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза для установления точной давности захоронений, возраста, пола, наличия или отсутствия травм.

Абакан

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