Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 21 магнит

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Врачи областной больницы в подмосковном городе Пушкино спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В Московскую областную больницу имени Розанова В.Н. в Пушкино поступил 3-летний ребенок с болями в животе в течение длительного времени, высокой температурой, признаками кишечной непроходимости. В результате рентген-исследования у мальчика в кишечнике был обнаружен металлический предмет, похожий на заколку-невидимку или зажим для галстука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние ребенка стремительно ухудшалось, в результате чего была назначена незамедлительная операция. В ходе нее врачи обнаружили у мальчика гной в животе и "множественные слипания кишки".

"Сначала нам было непонятно, почему они возникли. Уже потом причина стала ясна - магниты. (...) В ходе операции был удален 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом, в некоторых местах пришлось удалить участки кишки", - приводятся в сообщении слова заведующего детским хирургическим отделением Алексея Громова.

В пресс-службе уточняют, что операция завершилась благополучно, мальчик пошел на поправку и уже выписан из больницы.