Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 21 магнит

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Врачи областной больницы в подмосковном городе Пушкино спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В Московскую областную больницу имени Розанова В.Н. в Пушкино поступил 3-летний ребенок с болями в животе в течение длительного времени, высокой температурой, признаками кишечной непроходимости. В результате рентген-исследования у мальчика в кишечнике был обнаружен металлический предмет, похожий на заколку-невидимку или зажим для галстука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние ребенка стремительно ухудшалось, в результате чего была назначена незамедлительная операция. В ходе нее врачи обнаружили у мальчика гной в животе и "множественные слипания кишки".

"Сначала нам было непонятно, почему они возникли. Уже потом причина стала ясна - магниты. (...) В ходе операции был удален 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом, в некоторых местах пришлось удалить участки кишки", - приводятся в сообщении слова заведующего детским хирургическим отделением Алексея Громова.

В пресс-службе уточняют, что операция завершилась благополучно, мальчик пошел на поправку и уже выписан из больницы.

Пушкино Подмосковье

Новости

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Пандемия коронавируса

IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России

Навальный попал в больницу

Навальный подтвердил визит Меркель

Пандемия коронавируса

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Депутат заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');