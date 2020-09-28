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Ракета "Союз" с блоком спутников запущена с космодрома Плесецк

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 14.20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома Минобороны России (Плесецк) в Архангельской области.

Разгонный блок "Фрегат" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами отделился от ракеты "Союз-2.1б"

Это четвертый пуск ракеты среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск РН "Союз-2" с северного космодрома успешно прошел 22 мая.

Плесецк Союз

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