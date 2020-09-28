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Учитель приговорен к 13 годам колонии за приставания к первоклассницам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Магаданский городской суд приговорил бывшего школьного учителя к 13 годам колонии строгого режима за систематические действия сексуального характера в отношении нескольких учениц первого и второго класса, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Суд признал его виновным по п."б" ч.4 ст.132 (действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних) и по ст.156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением).

Суд и следствие установили, что подсудимый регулярно совершал с девочками действия сексуального характера с сентября 2017 года по апрель 2019 года в школе, где работал. Сбор доказательств затрудняло то, что и потерпевшие, и свидетели были слишком малы.

Обвиняемый вину не признавал и утверждал, что он предъявлял к поведению детей строгие требования, и родители его оговорили.

Следователи проверили эту версию и не нашли подтверждений тому, что его мог оговорить кто-то из детей или родителей.

Приговор в законную силу не вступил.

Магадан Магаданский городской суд СКР

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