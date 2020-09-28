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Мать из Тюменской области арестовали за многолетнее истязание детей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тюменский районный суд по ходатайству следствия арестовал местную жительницу по обвинению в избиении своих дочерей, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР.

Установлено, что почти шесть лет она систематически истязала своих дочерей 2009 и 2011 годов рождения.

Так, в феврале 2015 года женщина кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову, а после выставила без одежды и обуви на улицу. Кроме того, в марте 2019 года она ударила старшую дочь школьным портфелем по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу.

Кроме того, на протяжении этого года мать избивала детей за малейшую провинность.

Женщине инкриминируют п.п. "а", "г" ч.2 ст. 17 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних).

По инициативе следствия и суда в органах опеки и попечительства рассматривается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах. Сейчас дети находятся у родственников, с ними работают психологи.

Тюменская область

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